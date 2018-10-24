职总富食客：旧机场路熟食中心新摊贩每日须营业8小时

针对网上传出社会企业模式管理的旧机场路熟食中心小贩须做“超长时间”，并且摊贩都须“强制”购买保险，职总富食客发文告说，营业时间方面的规定只限新摊贩，要求摊贩购买保险的做法，在由国家环境局管理的小贩中心也有。

职总富食客发言人今天发文告指出，所有在职总富食客去年7月1日接管旧机场路熟食中心前，就在那营业的小贩，都可自行决定一周休息几天、每天开摊多久。虽然“旧”摊贩可以营业时间自由，但在旧机场路熟食中心营业的新摊位，每天则须至少营业8小时，每周休息一天。

发言人补充，这么做是要确保该小贩中心的活力，若在原本的休假之外要拿假，只需要向管理公司“通知一声”。

不过职总富食客强调，目前只有两个摊位受条例影响，这两摊并未在遵守营业时间方面，遇到任何困难。

针对传言指职总富食客“强制”小贩购买每年100元，保费涵盖摊位以外公共范围的保险，职总富食客表示，在签约时，已向摊贩解释营业条款，并在条款清单中，列出“鼓励”摊贩投保公众责任保险（public liability insurance）的事项。

文告指出，购买保险能让摊贩因食物中毒、火患等出现第三方索赔时，得到保障。职总富食客强调，小贩中心摊贩都可自行选择任何保险公司。

文告也强调，购买保险的做法是国家环境局规定的，该局管理的小贩中心也同样要求小贩购买保险。

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