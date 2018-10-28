政府设跨部门工作小组加强支援弱势孩童

政府成立跨部门工作小组，将研究现有的支援项目并改进不足之处，旨在加强对弱势家庭孩子的支持，改善社会不平等问题。

探讨的主要范围包括，如何协助弱势家庭解决孩子长期缺课或辍学的问题、加强对家长的宣导与教育，以及提升孩子对学习与生活的动力。

总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮领导这个名为“提升”（Uplifting Pupils in Life and Inspiring Families Taskforce 意指提升学生生活、激励家庭，简称UPLIFT）的工作小组。

八人小组的成员包括在教育部、社会及家庭发展部担任政治职务者、幼儿培育署代表等。小组接下来将与学校辅导员、教师、社工、自助团体与相关家庭等对话，以更全面了解这些家庭面对的挑战，料在明年上半年提呈建议。

英兰妮在记者会上介绍新成立的UPLIFT工作小组时指出，这是政府旨在改善不平等问题、促进社会流动性的持续工作。尽管世界银行公布的人力资本指数，以及经济合作与发展组织的报告肯定我国在促进社会流动的表现，但当大部分家庭有所提升的同时，仍有一些落在后头。政府要尽力减少这些家庭与其他人的差距。 “我们相信每名孩子都有潜力，小组要找出阻碍孩子发挥潜能的情况，探讨如何更好地支持他们，同时借助社区的力量来帮助学生。”

她说，部分学生的学习不理想是因为他们长期缺课。去年每1000名小学生约1.1名长期缺课，每1000名中学生约7.5名长期缺课。长期缺课的定义是一年内有至少60天无故缺课。教育部指出，这个比率过去几年持低，每届学生在中学时辍学的比率也维持在1%以下。尽管如此， 英兰妮认为若缺课是影响孩子发展的问题，就必须解决。

工作小组主要针对的学生是家庭月入属最低20%的，但不局限在这个阶层。除了向各方收集反馈，小组也将邀请社区伙伴共创解决方案。提呈建议后，小组会监督所落实建议的成效，整个过程预计花两年的时间。

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