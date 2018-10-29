共享脚踏车业者ofo缩减车队

原本投放约8万辆脚踏车的共享脚踏车业者ofo，在获准经营2万5000辆脚车后曾表达失望。然而，ofo最终却向当局申请把车队减少到1万辆。

陆路交通管理局今天（29日）傍晚发文告指出，已接到六家共享脚踏车业者支付的执照费，将发执照给它们。

如同当局上个月所公布的，摩拜（Mobike）获准经营2万5000辆脚踏车，SG Bike则获准经营3000辆；随行单车（Anywheel）和GrabCycle各获准经营1000辆；骑骑智享（QiQi Zhixiang）获准经营500辆。不过陆交局指出，原获准经营2万5000辆脚踏车的ofo要求把车队减少到1万辆。当局已批准ofo的要求。

根据新的执照框架，所有业者必须最迟在下个月1日缩减车队，以维持在所能经营的脚踏车量。没有达标的业者，当局会考虑采取监管行动。

来自中国的ofo去年3月先以3000辆脚踏车进军新加坡，数量后来激增到7万5000辆，是经营本地最大脚踏车队的业者。

陆交局指出，它接下来会定期检讨共享脚踏车的车队量，考虑业者的表现以及用户的使用率。当局会在明年1月开放另一轮申请，供新业者申请执照，或现有业者扩大车队。

根据执照框架，共享脚踏车业者除了得支付1500元的一次性申请费，也须为每辆脚踏车支付30元保证金以及30元的常年执照费。

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