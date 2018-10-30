政府拨逾10亿元助企业提高能源效率

从发电厂、碳排放大户到中小型企业，政府拨款超过10亿元协助提高企业的能源效率。

政府从明年起征收碳税，首五年预计将从中收取近10亿元税金。财政部长王瑞杰今年初发表今年的财政预算案时提到，政府会在首五年拨出超过10亿元来协助企业提高能源效率。

在“加强产业能源效率配套”（Enhanced Industry Energy Efficiency Package）下，能源市场管理局、经济发展局和国家环境局将分别推出不同的方案，协助企业推动节能减碳。那些能达到更高能源效率的项目，或可得到较多资助。

针对发电厂，能源市场管理局从即日起至明年4月1日，展开征集计划书活动。接下来五年，该局将在活动下资助能源效率项目。申请成功的发电厂可获资助最多50％的所需成本（qualifying cost）如人力、器材或科技成本等。

至于制造业，经济发展局将以节约资源能源津贴（Resource Efficiency Grant for Energy）取代现有的能源效率生产力津贴，所需成本的资助顶限从30%提高至50%，鼓励企业采用能源效率技术。

在中小型企业方面，国家环境局的能源效率基金资助顶限，从明年1月起将从30％提高至50％。

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