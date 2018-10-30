公交车资今年底上调4.3％

从今年12月29日起，地铁和巴士整体车资将上调4.3％，以车资卡付费的成人车资每趟车程将调高6分，以现金付费的成人巴士车资及地铁单程车资则上调1角。

年长者和学生的优惠车资将调高1分，他们的现金巴士车资则维持不变。

此外，政府也决定把受津贴的低收入员工和残障者的优惠车资增幅定为1分，以减低车资调高对这群乘客的影响。残障者的优惠月票价格则维持不变。

使用优惠月票的学生、乐龄人士公交车资、国民服役人员以及成人的优惠车资卡价格也没有调整。

公共交通理事会今午召开记者会宣布，批准业者按照车资调整方程式，把车资调高4.3％。这是公交车资过去三年总共调低8.3％后，首次上调。

与此同时，转车规则调整也从12月29日起生效，让地铁乘客出闸走到邻近另一个地铁站转车时，无须支付多一次上车费（boarding charge）。

公交理事会指出，在检讨车资调整幅度时，既要确保车资维持负担得起，也要考虑到业者不断上涨的营运和维修成本。

理事会指出，能源价格回升了26.2％，是车资方程式内的能源指数自2013年推出以来的最高涨幅。

此外，工资指数也上升3％，核心通胀率指数起1.5％，当局也为改善公交衔接性及提高客容量而承担额外成本。

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