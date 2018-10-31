当局探讨新方式评估奖学金申请者素质

除了目前的心理测试和面试，公共服务委员会甄选奖学金得主时将探讨使用新工具，例如通过游戏测试等，以更好地评估申请者多方面的素质与能力，进一步确保获颁奖学金的学生能更多元。

公共服务委员会主席李子扬配合上任100天，今天（31日）在公共服务委员会网站发表公开信，阐明委员会为国家和公共服务部门遴选适当人才时有何长久不变的宗旨，以及有何因时代变迁而注入的元素。

他指出，诚信、使命感，以及为民服务的意愿仍会是鉴定奖学金申请者的关键指标，但随着时代变迁，公共服务部门也需要更多元的人才。

例如，公共服务部门落实创新方案需要灵活性及应对颠覆性科技的能力，也需具备冒险和敢于尝试的精神。

李子扬说，为继续确保奖学金得主背景与能力更多元化，公共服务委员会将继续鼓励来自更多不同学府的学生申请教学金，并会考虑智力以外的能力，如发起社区服务活动或带领变革的经验等。

他也透露，委员会在评选奖学金得主时也将探讨使用新工具，以更实际地鉴定毅力及回避风险等方面的素质，例如通过许多私人机构所会使用的游戏测试（game-based assessment）等。

“这些新工具将作为现有心理测试和面试的补助，更重要的是，这将能为更多学生提供机会，让他们也被纳入考量范围。”

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