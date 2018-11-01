精深局落实三措施 提升培训与成人教育领域质量

（早报讯）为提升本地培训与成人教育领域的质量，精深技能发展局（简称精深局）将落实三项新措施，其中包括规定提供当局资助课程的业者，都须确保旗下八成培训员考取相关认证。

贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达今天出席第七届成人教育研讨会时作出以上宣布。

目前，提供新技能资格（WSQ）课程的业者都须遵照精深局规定，确保旗下八成的培训员持有成人学习学院（Institute for Adult Learning）颁发的培训与评估高级证书（简称ACTA）或同等认证。

从2021年起，精深局也会将此规定扩大至提供非WSQ但获该局资助课程的业者，以进一步确保成人培训员的高质量。

此外，精深局本次落实的新措施也包括，通过成人学习学院推出让成人培训员报读的学习与表现高级证书（简称ACLP）。

ACLP将从明年第二季起取代ACTA。

徐芳达指出，ACLP不仅会涵盖ACTA的授课与评估技能，还会包括为机构或学习者设计灵活学习方案等新兴技能。

精深局落实的第三项新措施是，根据教育业的产业转型蓝图，推出适用于培训与成人教育领域的技能框架，列出该领域的职业途经、职务、所需的技能，以及自我提升的培训课程等信息。

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