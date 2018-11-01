我国在帮助社会弱势群体力争上游的工作中成绩显著

属于底层20％家庭的学生中，每十人就有九人的学历是在中学以上。比起15年前的每十人只有五人，这个数字确实进步不少。

过去几年，低收入家庭的实际薪金增长也增加了。从2012年至2017年，属于底层50%的家庭薪金增长，要比属于前50%的家庭来得高。

在收入不平等和社会分化问题备受各界关注的背景下，社会及家庭发展部今天发布《改善新加坡低收入和弱势家庭生活》的政策报告，阐述政府在教育、收入和贫富差距等方面取得的成效，以及在未来如何加强对低收入和弱势家庭的协助。

报告引述包括上述的各种数据，说明政策和措辞已取得成效。

根据报告，政府要优先处理的三大课题包括：在每个新加坡人身上，尤其是低收入和弱势家庭作出投资，比如让来自贫困家庭的孩子有更强的教育基础；为生活的不确定因素提供保证，比如确保低薪工人跟得上经济和生产力的增长；改善社会服务，为更多低收入和弱势家庭提供援助。

报告说，政府将确保人人都能享有负担得起的基本服务，并制造增长的机会，让人人在社区的支持下，可以努力工作、照顾自己和家人。

“那些无法照顾自己，比如体弱、残疾或因为健康理由无法工作的人，政府将提供由家庭和社区辅助支持的安全网。”

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