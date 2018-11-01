本地第一家清洁机器人生产公司料明年4月投入运作

本地第一家清洁机器人生产公司料在明年4月投入运作，创办人希望用一年的时间，生产400台清洁机器人。

名为Lionbots International的公司是由夫妻档黄腾彻（42岁）和萧雅心（39岁），以及新加坡科技设计大学副教授莫罕（Mohan Rajesh）博士所创办，三名创办人透露，公司已经研发出机器人原型（prototype），料明年4月以后投入大量生产。

黄腾彻受访时说，公司将会把制造出的清洁机器人，出租给感兴趣的清洁公司。

也是清洁用品供应公司Supersteam创办人的黄腾彻和萧雅心入行已有16年，两人受访时透露，这些年来，发现清洁业正在面临人手紧缩的问题，因此才会萌生制造清洁机器人的想法，借此填补人手的空缺。

莫罕博士受访时透露，全球目前只有约500台清洁机器人，而且大多体型庞大，只适合在宽敞的空间运作。他说：“我们的清洁机器人宽73厘米，高115厘米，容易搬运，而且也可以在窄小的空间运作。”

三名创办人也说，已经有国外的公司与他们洽谈，表示感兴趣租用Lionsbot的清洁机器人。黄腾彻说：“顺利的话，以后在北京、伦敦、纽约等城市，都看得到在新加坡生产的机器人。”

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