可靠性持续提高 许文远：将优化地铁行业标准

今年首三个季度里，我国地铁列车平均每行驶约66万公里，发生一起延误超过五分钟的事故，比起去年全年的平均每行驶18万公里有一起事故，进步了2.7倍。

其中有两条地铁线更是取得了“破百万”的纪录，达到当局设下的2020年目标，即列车每行驶100万公里才发生一起事故。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早在第七届基础设施维修论坛上致辞时透露，由新捷运经营的东北线和滨海市区线已突破“百万”目标，列车每行驶100万公里才有一起事故。

“环线和南北线还没有达到（目标），但SMRT团队付出了巨大的努力，过去几年取得了显著的进步。我相信他们以后也能实现100万的目标。东西线也应该能够追上。”

许文远说： “我们已渡过难关，但我们的工作还没完成。”

他也提到，随着地铁网络越来越四通八达，我们需要思考如何让整个地铁系统更加标准化。

他说：“到2030年，我国将有八条地铁线，若信号系统由8个不同供应商提供，列车供应商也有8个，电力系统另外8个，这是否明智之举？若是这样，工程师就得学会掌握8套不同的系统，外加许许多多不同的资产。这并非善用有限工程人才，也无法实现规模经济。”

“我们应该建立一个最佳数量的战略伙伴关系，以平衡竞争力及可竞争性，优化地铁行业的标准。”

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