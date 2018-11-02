南山小学一摊位 卫生评级降至C级

南山小学食堂今年8月6日发生食物中毒事件，摊位卫生评级降至C级。

国家环境局网站显示，21人在吃了位于蔡厝港的南山小学（South View Primary School）内Ichiban摊位的食物后，出现肠胃炎症状。当局经过调查后，在10月31日正式将该摊位的卫生评级降至C级。

当局将在12个月后对摊位重新进行评估，并且在这段期间将密切观察摊位的卫生情况。

公众也能通过国家环境局的线上服务：https://eservices.nea.gov.sg/TR/查看饮食摊位的卫生评级。

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