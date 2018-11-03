一名全职国民服役人员 军训中死亡

一名新加坡武装部队全职国民服役人员，今天上午在军训中死亡。

国防部今天下午5时11分发文告说，今天（3日）上午10时10分左右，惹兰慕莱（Jalan Murai）训练区域，发生一起涉及车辆的事故。来自西部运输中心（Transport Hub West）的22岁运输操作员（transport operator）刘凯士兵（PTE Liu Kai）当时正在参加野外训练，驾驶一辆路虎（Land Rover）车。

一辆Bionix战车在倒车时，撞上了刘凯当时驾驶的路虎车。刘凯失去知觉，现场的医务兵立即进行抢救。

军用救护车及民防部队在上午10时17分接到通报，并于10时30分赶到现场。

上午10时35分，医护人员当场宣布刘凯不治。

文告说，警方正在调查这起事件。当局也将成立独立调查委员会（COI），展开调查。

为了确保适当的安全措施到位，陆军已立即在全军范围内实施训练“安全暂停时间”（safety timeout），并正在为死者的家人提供协助及支援。

国防部今天傍晚7时24分告诉媒体，刘凯士兵明天（4日）将被追授为一等中士（Corporal First Class, CFC）。

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