电力市场今开放 年轻居民换配套意愿高

从今天起，住在碧山、宏茂桥、实里达、榜鹅和盛港等区约35万户居民，也可选择转换电力公司。相较于之前的“慢热”反应，这几个地区的年轻居民较多，对于更换电力配套展现更大兴趣。不过，受访居民都希望配套能更清楚明了，好让他们更快做出决定。

能源市场管理局按邮区编号，分四个阶段逐步落实电力零售市场开放计划。去年11月完成了第一阶段，今年1月1日开放第二阶段，即53至57、79至80、82至83邮区。其余两个阶段将在3月和5月推出。

家住榜鹅的董先生（36岁，IT行业）指出，他最担心的是电力供应商的服务质量和是否有隐形条款。

“各家电力公司的繁多折扣让我晕头转向，如果价格相差不大，我不介意选择价格稍高但合约简单明了的配套。”

盛港居民颜小姐（33岁，在读博士）花了不少时间研究各项配套。她认为固定价格的配套比较适合有老人和小孩、耗电量较大的家庭，“因为冷气、家电使用更加频繁”。她也担心一些电力公司的服务质量，不过既然有竞争，加上用户的评价和选择，她相信这些电力公司会不断改进。

榜鹅居民杨女士（35岁，市场经理）认为，该区的年轻夫妇较多，相较于之前的西北部居民，新的电力配套更受欢迎。她原本以为转换电力商有很多不确定性，而且配套繁多，无从着手。通过网上信息，以及与朋友交流后，她现在改变了主意，表示很可能会考虑其中一家电力商。她也透露，住在那一带的朋友都有很大兴趣更换配套，所以会互通信息，以更好地做出选择。

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