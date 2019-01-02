宠物寄宿中心负责人回返洋房遭围堵

“Platinium Dogs Club”宠物寄宿中心负责人，今午（1月2日）回返宠物寄宿中心，遭爱狗人士和失踪狗狗的主人围堵，惊动警方到场。

《联合早报》和《联合晚报》连日报道，位于蔡厝港格利士坦道（Galistan Ave）的一栋半独立式洋房，近来频频传出狗吠声，居民向屋主投诉后揭发女租客原来把洋房变成宠物寄宿中心。农粮兽医局日前在屋内找到18只狗和一只兔子，并已将它们带走。一名狗主毛女士（34岁，经理）出国前把爱犬送到宠物寄宿中心寄养，爱犬却走丢了，如今下落不明。毛女士与多名爱狗人士连日来都在寻找狗狗的踪迹。

记者接获通报指，宠物寄宿中心负责人在今午3时25分左右，乘坐一辆黑色捷豹出现在格利士坦道的洋房。毛女士和爱狗人士闻之赶到现场，希望负责人能给个交代，不料对方却一语不发准备离开，但被众人阻止。警方之后到场并拉起封锁线，在屋内与负责人对话。

记者赶到现场时，约20名爱狗人士在警方的封锁线外等待。其中一人告诉记者，宠物寄宿中心负责人在警方到场前，一直坐在车上，不肯下车面对他们。

到了傍晚7时左右，负责人才坐上友人的车离开。

农粮兽医局早前向《联合早报》证实，当局正在对这家宠物寄宿中心进行调查。

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