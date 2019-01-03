公共娱乐执照遭撤 Blu Jaz Café上诉遭驳回

本地知名爵士酒吧Blu Jaz Café的公共娱乐执照遭撤销后，上诉失败。

位于甘榜格南区峇厘巷的知名爵士酒吧Blu Jaz Café开业至今已有约13年，它的公共娱乐执照于去年10月22日遭撤销。

警方于去年4月28日发现，该酒吧二楼有超过150人，远远超过了批准的占用负载（approved occupancy load）的30人。

此后，警方于去年5月5日回访时发现，该酒吧二楼竟有约200人，是批准的占用负载的逾六倍。人员如此密集，对顾客及工作人员构成重大安全隐患，尤其是在火灾发生时。若需要疏散，也可能酿成踩踏事故。

警方今（3日）晚发文告表示，独立的公共娱乐上诉委员会（Public Entertainment Appeal Board，简称PEAB）综合考虑到Blu Jaz Café对新加坡的艺术及音乐的贡献，以及其以往的记录、矫正措施以及人员过于密集造成公共安全隐患的违例严重程度等多个因素后，于去年12月31日做出了驳回上诉的决定。

这意味着Blu Jaz Café虽然可以继续经营咖啡座，但自今年2月1日起，将不允许在其场地提供任何形式的公共娱乐服务。

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