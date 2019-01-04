职业前程配对网站 增逾万职缺选择

使用职业前程配对网站MyCareersFuture.sg找工作的求职者，日后将有额外1万2000多个职缺供选择。

由劳动力发展局和政府科技局合作推行的求职平台MyCareersFuture.sg去年4月正式启用，借助人工智慧科技，列出与求职者技能匹配的工作，进而提升工作配对的效率。

当局在参考用户的反馈并定期评估各利益相关者的需求后，采取措施进一步改进平台。这包括扩大与知名国际求职网站Indeed的合作，让MyCareersFuture.sg在下半年前刊登对方超过1万个职位空缺，使整体涵盖23个产业领域的职位空缺数量从每个月约2万3000个增至3万5000个。目前，本地Indeed网站已列有MyCareersFuture.sg的职位空缺。

另一方面，MyCareersFuture.sg预计将在年中前启用一项雇主专用的人工智慧工具，让企业在透过平台招募人才时，可获得一份评估了求职者履历资料的“排行单”，方便雇主录取最合适的人选。

这个与荷兰精密网络搜索与配对服务公司WCC联合推展的人工智慧技术，能够按雇主要求集合并分析求职者的全面资料，包括工作性质、所需技能、经验、教育程度及薪金要求等，过后整理并列出个别求职者与各项雇主要求的吻合度。

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