农粮局和警方：针对宠物寄宿中心指控 调查会是全面和公平的

农粮兽医局和警方今天傍晚发表联合文告，指当局得知在网上流传的针对寄宿中心的贴文和指控，目前正在调查关于Platinium Dogs Club虐待动物的指控，以及本月2日一群人聚集在寄宿中心的事件。

农粮兽医局较早前已针对有关经营宠物寄宿中心的Platinium Dogs Club经营者虐待动物的投诉展开调查，并在去年12月29日和31日两度对寄宿中心展开突袭，之后从中心带走18只狗和一只兔子。

农粮兽医局也表示，严正看待动物福利，将毫不犹豫对触犯者采取执法行动。在动物和飞禽法令下，从事与动物相关行业的业者若未能妥善照顾动物的健康，罪成可判罚款高达4万元，或坐牢长达两年，或两者兼施。

另外，警方在1月2日下午在中心时，一组人聚集在中心外。当时中心内的住户尝试乘车离开，在场的警员也建议人群为了安全起见而让开，但一名40岁的男子却继续站在车辆的后方。男子事后申诉车辆碰撞到他，导致他的膝盖感到痛楚。男子之后被送往黄廷方综合医院接受门诊治疗。汽车司机和聚集在中心外的七女四男目前正在协助警方调查。

文告中强调：“警方和农粮兽医局的调查会是全面和公平的。我们建议公众，不应擅自采取行动，或是涉及任何可能触犯法律，或是危害自己和他人的行为。公众应该避免揣测，并让调查顺利进行。”

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