李总理：新加坡与邻国合作同时也捍卫自身利益

新加坡虽致力与邻国保持友好关系，但彼此间不时仍会浮现问题，在当前的复杂世界及区域局势下，国人必须了解，我国同邻国合作的同时，也顾及自身利益，在必要时会挺身而出，捍卫自己的权益。

李显龙总理今天出席于城景小学举行的宏茂桥德义区教育储蓄奖励金颁奖礼，在对数百名学生和家长致辞时作出上述强调。

他说：“新加坡是一个和平的地方，但我们处在一个复杂的世界里，东南亚是一个相当复杂的区域。我们同邻国友好相处，但彼此间不时会出现问题，我们必须懂得如何以国家对国家，以及人民对人民的方式加以应对。”

李总理呼吁在场学生加深自己对世界了解，培养国民与社群意识以及克服困难的韧性与毅力，以便捍卫自己，在这个世界上立足。

他说：“我们同邻国合作以维持良好关系，但同时也顾及自身利益，为自己挺身而出。我希望随着你们逐渐成长，男生去当兵，女生步入社会工作，透过报章或电视，你们意识到周遭所发生的事，会了解在这个世界上，我们必须团结一心，站出来捍卫自己。”

李总理也是负责德义区事务的宏茂桥集选区议员。

共有1100多名表现优异的学生在过去两天举行的两场德义区颁奖礼上，获得教育助学金。其中779人获得教育部教育储蓄奖励金，另380人获德义区公民咨询委员会助学金。

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