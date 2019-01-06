受河流污染影响，马来西亚柔佛州的水供近日一度中断，我国应柔佛要求，上周连续三天每天额外供应600万加仑的净水。

马国《星报》上周报道，一家采砂公司污染了柔佛河，导致新山宏艺花园（Taman Desa Tebrau）等多个地方的水供，从元旦起中断超过30小时。

我国公用事业局今晚答复《联合早报》询问时证实，柔佛污水处理厂的生产近日受河流污染干扰。在柔佛的要求下，公用事业局开通了巴西古当的供水管，在本月2日至4日这三天里，每天额外供应600万加仑的净水，帮助柔佛居民解决水供中断问题。

我国原本已每天供应1600万加仑的净水给柔佛。

公用事业局说：“根据1962年水供协定，我国必须每天为柔佛供应500万加仑的净水。但实际上，我国应柔佛的要求，每天向柔佛提供1600万加仑的净水。”

“在这之外，本月2日至4日期间，当柔佛因水厂污染而需要更多水时，我国也为它提供了额外600万加仑的净水。”

公用事业局也透露，我国去年有20天，也同样应柔佛的要求，在平日的1600万加仑以外，再额外供水。

公用事业部秉持善意，即使是额外供应的净水，也同样收取每千加仑0.50令吉，价格与1962年水供协定相同。但其实，这只占了净化生水的成本的一小部分。

公用事业局也强调，这么做并不影响我国在1962年水供协定下所享有的权利。

至于公用事业局位于柔佛哥打丁宜的柔佛河自来水厂（Johor River Waterworks），则未受此事件的影响。

公用事业局在文告中说：“两国水务机构之间长期合作。公用事业局本着睦邻友好的精神，至今一直积极协助柔佛居民减少水供中断的影响。”

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