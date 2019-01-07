61小红点设计品牌25日点亮“设计·乌节”

筹备近两年，“设计·乌节”（Design Orchard）今日揭晓61个将在其一楼售卖的原创新加坡品牌。超过90%是新晋品牌，多元化的产品类包括生活时尚、小家具、服饰、美容、食品等，展现新加坡创意和本土特色。

在发布会上亮相的品牌有：将特需艺术家绘制的动物画作制成生活产品的社会企业The Animal Project；创制香茅、椰子等本地风味的无毒大豆蜡烛、室内香氛品牌Artisan of Sense; 创制凤梨、红枣等独特热带口味冰糖棒的Jewels，及本地原创豆袋沙发Softrock Living等等。

将特需艺术家的动物画作制成生活产品的社会企业The Animal Project将会是“设计.乌节”的亮品之一。（陈渊庄摄）

61个小红点品牌中的亮点，食品类有本地老字号广和兴，他们的顶级酱油要曝晒和蒸发一年半方制成；包包品牌Lingwu；香水品牌Oo La Lab和从娘惹传统文化汲取灵感的Pera护肤品等。

许多旅客来新加坡旅游时都希望能买到独具新加坡特色，展现当地原创力的产品带回国留念。新加坡旅游局餐饮与零售总监Ranita Sundra说：“‘设计·乌节’给予我们一个很好的机会，将新加坡最杰出的创意人才汇聚乌节路这世界闻名的旺地一屋檐下。这新开发地标也将为乌节路注入新的朝气，吸引来自世界各地与本地的访客。”

“设计·乌节”由裕廊集团（JTC）、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）和新加坡旅游局三方携手打造，位于乌节路与经禧路交界处的乌节格林（Orchard Green），原地先前是营业16月的本地多品牌时尚快闪店Keepers。楼高两层半的“设计·乌节”由本地WOHA建筑事务所设计。一楼占地9000平方英尺，将是一站式的新加坡原创设计零售中心，由本地多品牌设计零售商Naiise经营。二楼则是新加坡纺织服饰商会（简称Taff）的服饰创新培育中心”The Cocoon Space”，旨在培育原创新加坡服饰品牌与创新的零售模式。天台则会是个露天剧场式的公共活动空间。

“设计·乌节”将在本月25日（星期五）开张。

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