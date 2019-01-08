LuxStyle被投诉 顾客没买产品被要求买单

顾客没有购买产品却收到网上零售商的通知，还要求顾客输入个人资料以查询产品售价。即便顾客后来没有购买，却仍得为产品买单。

消费者协会发文告指出，自2016年11月便接获针对这家丹麦网上零售商Lux International Sales ApS（LuxStyle）的投诉。消费者投诉，即使没有购买产品，却收到LuxStyle的付款通知。他们被要求输入个人资料，才能查看产品的价格。查看价格后，他们决定不买却仍然得为产品买单。

消协在2017年5月发出通知，提醒消费者警惕LuxStyle，至今已收到另18起投诉。

去年12月7日，一些消费者向消协投诉，它们收到收债公司Collectius CMS的信件，被要求支付Digital Sourcing ApS欠款，Digital Sourcing ApS的前身是LuxStyle。

消协之后与收债公司接洽。通知他们不应向没有购买任何产品的消费者收钱。消协了解，收债公司已停止相关的收债工作，任何无故付款给收债公司Collectius CMS的消费者应被退钱。

若公众有疑问或需要协助，可致电61000315联络消协。

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