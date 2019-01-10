Grab首20辆电动车明天推出

（早报讯）召车业者Grab计划今年引进200辆电动车供司机租用，首批20辆明天（11日）推出，其余的待出租后也会陆续上路载客。

Grab去年8月宣布今年引进200辆韩国现代（Hyundai）的电动车，并与新能源集团合作，让驾驶这些KONA Electric型号电动车的司机能以优惠价使用该集团设置的公共电动车充电设施。

新加坡GrabRentals主管高毅铭昨天接受媒体访问时透露，租新一批电动车的司机充电时可享有高达30％折扣。

他指出，加上这项优惠，电动车司机与一般汽车或混合动力车司机相比，可省下40％至70％的开车成本，日均收入估计可增加高达25％。

他也提到，GrabRentals电动车每天80元的租金与旗下其他汽车种类相近，甚至比一些便宜。

对于Grab是否会引进更多电动车的提问，他回答：“我们将评估这200辆电动车的运作，包括充电时间、司机适应度，及乘客体验等，如果一切都令人满意，我们会考虑扩大电动车队。”

为吸引司机租电动车，并让他们熟悉充电站地点，Grab也为旗下电动车司机推出奖励机制，包括让使用不同地点充电站的司机获得积分或现金奖励。

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