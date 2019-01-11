足球小将戴维斯并未就延迟服役进一步上诉 下个月必须入伍

与英超球会富勒姆签约的足球小将戴维斯，在缓役申请被拒后并没有提出上诉。国防部已去年9月向他发出入伍通知书，戴维斯必须在下个月入伍。

现年18岁的班杰明·戴维斯（Ben Davis）是在前年加入富勒姆（Fulham）球会的。他的父亲之后向国防部申请让儿子延迟服役，但去年6月11月被拒。尽管如此，戴维斯仍在去年6月29日与富勒姆签订职业球员合同的。父亲当时也表示，有意向国防部提出上诉。

国防部今天（1月11日）答复媒体询问时说，正如国防部长黄永宏医生去年8月在国会上所解释， 戴维斯的缓役申请未获批准，是因为戴维斯一家无法承诺为新加坡服务，或以我国国家利益为先。

“此外， 戴维斯是以英国国民身份，为富勒姆球会青训队效力的。国防部也没有就缓役申请，收到来自戴维斯一家的进一步上诉。”

有鉴于此，当局已在去年9月向戴维斯发出入伍通知，入伍日期是下个月。

戴维斯出生于泰国，父亲是英国人，母亲是泰国人，他因此握有英国和泰国国籍。他2005年随家人迁到新加坡，2009年获得我国公民权。

根据富勒姆的网站，戴维斯在球会第一年共上场10次，传球准确度为90%，并曾头球破门一次。

但据了解，他在球会第二年未能进入该球会一线队，做为青训队的中场，也未能进球或助攻。富勒姆目前在英超联赛的20支球队中，排名倒数第二。

国防部今天也强调，根据入伍法令，所有男性新加坡公民和永久居民在18岁时必须履行国民服役。

根据我国法律，戴维斯只能在21岁时放弃新加坡国籍，这意味着，即使他有意这么做，也必须先服役。

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