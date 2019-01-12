新加坡将打造“20分钟市镇、45分钟城市”愿景

到了2040年，新加坡将打造“20分钟市镇、45分钟城市”的愿景，让尖峰时段90％的“走、骑、搭”路程能在45分钟内完成，并有90％国人将能在20分钟内往来最靠近的邻里中心。

目前尖峰时段，有71％路程是通过“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）的方式完成，即靠步行、骑车和使用公共交通出行。新的陆路交通发展总蓝图落实后，到2040年这个比率将提升至90％。

陆路交通管理局今早针对总蓝图举办第四场小组讨论会，由交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生带领的15人咨询小组今早总结公众就总蓝图的反馈，并分享部分建议。小组最迟将在下个月中提呈建议报告给政府。

其中一个建议是重新设计道路，让国人更愿意选择以“走、骑、搭”方式出行，例如建造更多公交优先交通廊道，以及提升脚踏车基础设施。

小组也建议政府改善现有土地用途，发展更多区域中心，让工作和设施更靠近住家，缩短出行时间。另一个建议是到了2040年，将整个公共巴士车队以环保的替代能源驱动。

陆交局自去年8月起启动公众咨询，至今已收集到超过7000名公众和业界人士的反馈。

调查发现，76％参与者想要一个“便捷”的陆路交通系统，62％希望有具连接性的系统，而57％则要一个“快速”系统。

另外， 超过一半的公众愿意等多1至5分钟或更多，帮助有需要人士上下巴士和地铁。

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