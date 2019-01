捷克总理安德烈·巴比什今天下午抵达我国,进行两天的正式访问。

李显龙总理今午5时45分在总统府为巴比什(Andrej Babis)举行了庄严的欢迎仪式,现场奏起新加坡和捷克的国歌,安德烈·巴比什也在李总理的陪同下检阅了仪仗队。

巴比什随后将分别与哈莉玛总统和李总理,并出席李总理为他所设的欢迎晚宴。

他明天上午将出席以他名字为新胡姬花品种命名的仪式,以及捷克—新加坡商业论坛,和参观南洋理工大学的无人驾驶车测试与研究卓越中心(Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Vehicles - NTU,简称CETRAN)。

根据外交部文告,巴比什明天也会和财政部长王瑞杰会面。

