去年有约900名组屋买家取消他们的预购组屋申请，主要原因包括希望继续居住在现有组屋单位、选择购买转售组屋，或是经济情况改变影响了购屋决定。

国家发展部长黄循财今早（15日）在国会答复议员洪维能（裕廊集选区）的口头询问时透露，去年有约900名组屋买家取消预购组屋申请，人数平均分布于各类型组屋。

其中，原本计划购买两房式灵活单位或类似单位的买家占了四分之一。原本计划购买三房式、四房式和五房式组屋的买家则分别占了15%、38%和22%。

黄循财也透露，买家取消申请的原因主要有两个：一是他们改变了住房计划，例如希望继续居住在现有单位，或购买转售组屋；二是他们的经济情况改变，以致影响了购屋决定。

黄循财指出，买家若在签署购屋协定前取消申购，意味着他们所支付的预定费将被建屋发展局没收。依据组屋类型，预定费可介于500元至2000元。

若是在签署购屋协定后取消 申购，买家则需要缴交相等于房价5％的费用，也需要等待一年才能申请另一个获当局津贴的组屋。

黄循财说，采取这些措施是为了确保买家是认真想要申请组屋的，不会剥夺其他急需购屋的人士的机会。他也强调，若买家是出于正当理由而取消购屋申请，建屋发展局会酌情处理个案，取消征收上述费用。

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