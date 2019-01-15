三文鱼藏虫 超市：已退款给顾客

解冻三文鱼后拿来煎，岂料一条米白色的小虫从鱼肉里冒出来，男子拿着三文鱼返回超市要求退款。超市发言人表示，已向顾客道歉并全额退款给对方。

不愿透露名字的林先生（56岁，工程师）拨电向《联合晚报》申述，女儿上周六（12日）从勿洛广场的职总平价超市（NTUC Fairprice）买了一盒“加料”的冷冻三文鱼。

“她买了一盒12元8角的三文鱼，打算回来煎给家人吃，没想到三文鱼解冻后，煎煮过程中竟发现活生生的一条疑似寄生虫的虫子从鱼肉中钻了出来。”

林先生称起初并不知情，直到太太在垃圾桶里发现完好的三文鱼，询问女儿后才得知此事。

“女儿觉得恶心就立刻丢掉，我太太事后捡起那盒三文鱼，还能见到白色的寄生虫爬来爬去。”

当晚林先生就捧着那盒三文鱼到职总平价超市找店员理论。“店员表示可以换一盒新的给我，但我担心又有问题，于是要求退款，拿回了12元8角。”

他希望超市能更详细检查售卖食品的品质和卫生，他也希望通过本报警惕其他消费者，在烹饪或享用美食前要检查食品品质。

职总平价超市发言人回复记者询问时表示，超市售卖的产品符合严格的食品安全标准，这只是一起个别案例，超市对其他存货进行全面检查后没有发现异样，也未接获其他相关投诉。

发言人也表示已经全额退款给上述消费者，并已跟对方致歉。

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