思想激进化 宗教师和学生被发限制令

一名46岁回教宗教师和一名56岁技术人员，因为思想激进化和宣扬暴力，在内安法下被当局发出限制令（Restriction Order）。

这是本地首次有鉴定计划下的宗教师在内安法下被发出限制令。该宗教师此前还获新加坡回教理事会的回教宗教师鉴定计划鉴定，但他的鉴定资格已在去年5月被取消。

内政部今天发表文告说，46岁的自由职业宗教师穆拉德（Murad bin Mohd Said）因宣扬暴力思想，以及破坏新加坡多元种族和多元宗教社会和谐的想法，在去年12月5日被当局发出限制令。

穆拉德此前在回教宗教师鉴定计划下获鉴定为宗教师，但因为他宣扬种族隔离主义思想，违反了鉴定计划规则，因此在去年5月被取消鉴定资格。不过，他之后还继续在网上宣扬这类思想。

内政部文告说，穆拉德教导学生必须杀死非信徒、苏菲派教徒、什叶派教徒，以及放弃了伊斯兰教或没有遵循可兰经教义的穆斯林。他也教导学生，穆斯林可以对异教徒宣打“武装圣战”。

另一名被限制的新加坡人，是56岁的拉札礼（Razali bin Abas）。他在去年9月在内安法下被逮捕，并于10月被发出限制令。拉札礼是穆拉德的学生。

拉札礼因对生活失望而转向宗教，在2012年左右开始接触穆拉德的宗教课。文告说，他在课上接触的宗教教义，使他后来更容易接受在社交媒体上接触的极端和暴力主义。拉札礼深信，他应该杀死欺压伊斯兰教的人，包括非穆斯林和什叶派教徒。

内政部文告说，为了避免拉札礼继续深陷极端主义之中，当局决定在去年10月对他发出限制令。

内政部长兼律政部长尚穆根今天受访时说，不能因穆拉德曾被鉴定为合格宗教师、如今又被发现存在极端主义思想而直接判定回理会的回教宗教师鉴定计划出现了过错或问题

他说，穆拉德在获鉴定时，肯定是符合了会理会定下的条件，但随着时间的推移，他可能接触并吸收了极端主义思想，导致他不再适合教导回教教义。

尚穆根说，回理会在发现穆拉德出现问题时，当机立断对他采取行动，撤销了他的鉴定资格，这是值得赞赏的。

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