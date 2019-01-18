研究：新加坡人摄入过多肉类鸡蛋 无益环保

最新研究与本地数据显示，新加坡人每年肉类鸡蛋消耗量超出生态可持续性的三至五倍，专家相信改善国人饮食以达到环保效果将非常困难。

研究人员17日在医学期刊《柳叶刀》上发表研究，提出一款“健康环保餐”。研究团队经过两年研究提出这款食谱。它并不完全禁止肉类和乳制品，但要求人们改变旧日习惯，减少肉类食用，增加蔬果食用，并从坚果和豆类获取部分蛋白质。科学家表示，环保健康餐每年能阻止约1100万人死亡。

而根据农粮局最新数据，每名新加坡人在2017年平均食用了2公斤牛肉、3公斤羊肉和20公斤猪肉，平均每天摄入的肉类达到68.5克，超出研究建议的14克近五倍。

此外，新加坡人平均年消耗30公斤鸡肉与2公斤鸭肉，每天平均摄入87.7克家禽肉类，超出研究推荐的标准三倍左右。新加坡人每年也摄入349粒鸡蛋，而研究中推荐的标准是每年不超过81粒。

来自16个国家的共37名科学家参与研究，指出人类需要在2050年之前改变饮食习惯，才能应对气候变化。这套对地球以及人类健康都最为理想的饮食方案包括坚果、蔬果和豆科植物摄取量加倍，肉类与糖减半。

然而，南洋理工学院高级营养专家郑妙音（音译）指出新加坡人可能需要很长时间才能改变自己的饮食习惯，认为若要达成这种改变，政府必须出力推动，相应的公民意识也需提高。

她说：“新加坡人常在外用餐，也习惯了饮食结构内包含大量的动物蛋白质。小贩中心内的素食摊位并不多。”

而南洋理工大学食物科学与技术课程的教授陈威廉（音译）则指出增加蔬果摄入虽然能够帮助对抗环境变化，但也会减少人体所需的蛋白质与铁等微元素的摄入。

他提倡，除了多吃富含微元素的腌制素食，如味增与泡菜之外，人类也能从人造肉类或昆虫中补充所需的营养。

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