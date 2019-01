(早报讯)政府在朝智慧国愿景迈进的当儿,也致力加强对个人资料和数据隐私的保护力度。新加坡国立研究基金会就此成立两所研究中心,专门针对隐私保护科技进行前沿研究,设计并发展相关技术,同时为智慧国培训出有高度隐私意识的人力资源。

两所新的研究中心分别是新加坡国立大学隐私保护科技研究中心(NUS Centre for Research in Privacy Technologies),以及设在南洋理工大学校园的隐私保护科技与系统研究策略中心(Strategic Centre for Research in Privacy-Preserving Technologies & Systems)。

前者由 国大计算机学院院长 墨翰·阚阚哈里教授(Mohan Kankanhalli)负责领导,该中心附属于国大人工智慧系统研究所(NUS Smart Systems Institute);后者由南大计算机科学与工程学院教授林国恩主导,他也是网络安全专家。

