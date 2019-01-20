冯伟衷哥哥：弟弟情况稳定 今早同妈妈通电话

本地电视艺人冯伟衷在新西兰军训受重伤，哥哥冯伟哲今午接受媒体访问时透露，弟弟目前情况算是稳定，今早也同妈妈通电话。

但冯伟哲（32岁，执行人员）坦言，对弟弟所发生的整起意外事故的事发经过并不了解，全家人目前仍感到忐忑不安，自己和父亲明天会飞往新西兰了解弟弟的伤情。

他说：“我们昨晚8时许接到军方通知，说伟衷出了意外，但不知道确切发生了什么事。希望妈妈到当地跟他见了面后能有更多答案。”

冯伟衷（28岁）是新加坡武装部队的战备军人，日前跟随第268炮兵营到新西兰怀乌鲁（Waiouru）参加代号为“霹雳战士”（Thunder Warrior）的实弹演习。

国防部今早（1月20日）发表文告说，新加坡时间昨天下午2时05分左右，冯伟衷在维修155毫米榴弹炮车（Singapore Self-Propelled Howitzer）时受重伤，经医护人员抢救后在傍晚6时由直升机送到怀卡托医院（Waikato Hospital）动手术。手术在晚上11时40分结束，冯伟衷目前在重护病房留医。

冯伟衷的经纪公司午言媒体今早也在面簿贴文，证实冯伟衷受伤的消息。公司说，冯伟衷的母亲正前往新西兰，公司也和国防部保持密切联系，有任何关于冯伟衷情况的消息会再通知大家。

国防部并未公布冯伟衷是如何受伤，只表示正在调查事发原因。

早报订户新闻，更多精彩等着您！