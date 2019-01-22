报告：我国面对的恐怖主义威胁仍高

新加坡人整体上意识到我国仍是恐怖分子策划攻击的目标，但只有两成国人认为，我国可能在未来五年内遭受恐怖袭击。

内政部今天发表“新加坡恐怖主义威胁评估报告”强调，我国面对的恐怖主义威胁仍高，仍有新加坡人及在新加坡工作的外国人受恐怖主义思想影响而被激进化。当局呼吁国人不要放松警觉，如果怀疑身边的人可能被激进化，应尽早向相关部门报告。

内政部去年6月和7月对超过2000名15岁及以上的新加坡人和永久居民进行抽样调查，评估国人对恐怖威胁的观感。

调查显示，有近六成的受访者意识到新加坡是恐怖分子要攻击的对象。不过，只有两成的人认为这个威胁是“急迫”（imminent）的，即我国可能在未来五年内遭受恐怖袭击。

内政部说，虽然目前没有可靠的情报显示恐怖分子正对新加坡策划攻击，但我国决不能排除这个可能性，当局呼吁国人不要掉以轻心。

恐怖主义威胁评估报告说，ISIS仍是我国目前面对最急迫的威胁。该组织在伊拉克和叙利亚虽然损失了大片领土，但它的极端和暴力思想仍继续在网络上蔓延，并持续在新加坡、本区域和全球吸引支持者。

内政部今天公布最新数据就显示，过去两年又有八名自我激进新加坡人在内部安全法令下被处置，使得2015年至今的四年里，被内安法处置的新加坡人总数达到22人。报告说，这八起自我激进案件包括两名女子和一名19岁青年。

相比之下，内政部在2007年至2014年的八年期间，只处置了11人。

报告强调，并不是所有自我激进者都受到ISIS宣传的影响，包括回教祈祷团和卡伊达在内的恐怖组织也正在重振旗鼓，并可能随时在东南亚恢复策划袭击。

此外，也有小部分在我国工作和生活的外国人出现自我激进化迹象。

报告说，2015年至今，已有14名印度尼西亚籍女佣因发现受激进化而被遣送回国。去年也有三名马来西亚籍工作准证持有者因涉嫌参与恐怖活动而被逮捕并遣送回国。不过，被调查的外国人并没有对我国策划攻击。

内政部呼吁，一旦发现亲友或同事有激进化迹象，公众应尽早拨打1800-2626-473（1800-2626-ISD）通知内安局。当局强调，报告者的身份将保密。