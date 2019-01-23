oBike清盘人已索回54万元款项

oBike清盘人已通过售卖oBike脚踏车及要求第三方服务提供商偿还款项，索回大约54万元。

oBike清盘人富理诚咨询有限公司（FTI Consulting）今天下午举办债权人大会说明oBike清盘的最新进展。

债权人大会由富理诚代表泰勒（Joshua James Taylor）主持。

oBike新加坡被指将总值约1000万元的用户押金汇到oBike香港的账户。不过泰勒指出，尽管已发出索赔信，对方至今尚未偿还这笔款项，清盘人仅通过售卖oBike脚踏车及要求第三方服务提供商偿还款项，索回54万元。

截至昨天中午，用户、市镇理事会、物流业者和其他利益相关者提出的索赔额价值76万8788元。

不过，根据oBike账目，该公司拖欠22万名用户的金额高达890万元，也就是说，仍有不少用户仍未提出索赔。

泰勒也指出，oBike去年10月已被一家OSS Inversiones收购。

公司负责人奥斯卡（Oscar Moises Chaves）上周曾说，将履行oBike对债权人的义务，偿还所有拖欠款项，但他仍在等待清盘人向他提供更多关于oBike账目的详情。

对此，泰勒回应，清盘人已于近期同对方见面，并提供他所需的账目记录。

oBike清盘人也在今天成立审查委员会，该委员会将协助清盘人监督公司清盘过程。