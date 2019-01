女友胡佳琪真挚留言悼念冯伟衷

至我最亲爱的你, 8月24号 是你的生日 1月4号 是我们一个特别的日子 1月24号 你一句话也没交代 就离开了我 只留下你冷清清 硬邦邦的手 为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号 为什么 你毫不留情的丢下我一个 为什么 你舍得离开这世界 为什么 你要这样对我 这一生没有福气当你的妻子 我们来生一定要当夫妻 我爱你 我真的很爱很爱你 谢谢你这几年来的照顾 永远都着爱你 请你一路走好 多多发梦来找我 懂吗 还有 我这一辈子还是不会原谅你的 You'll always be a part of me, my man. 我们来生见, till death do us apart baby boy. ❤️ #我的世界没了

A post shared by 胡佳琪 Jayley Woo (@jiaqiwoo) on Jan 23, 2019 at 7:32am PST