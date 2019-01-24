女友胡佳琪真挚留言悼念冯伟衷

冯伟衷参加军训伤重不治，他的女友电视艺人胡佳琪在消息传开后，于Instagram上发贴文悼念冯伟衷。胡佳琪上载了一张合照，以及她相信是在新西兰医院握住冯伟衷的手的照片。
冯伟衷与胡佳琪从未公开恋情，但随着胡佳琪的贴文，两人的情侣关系也公诸于世。
胡佳琪贴文原文如下：
致我最亲爱的你
8月24号 是你的生日
1月4号 是我们一个特别的日子
1月24号 你一句话也没交代 就离开了我
只留下你冷清清 硬邦邦的手
为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号
为什么 你毫不留情地丢下我一个
为什么 你舍得离开这世界
为什么 你要这样对我
这一生没有福气当你的妻子
我们来生一定要当夫妻
我爱你 我真的很爱很爱你
谢谢你这几年来的照顾
永远都着爱你 请你一路走好
多多发梦来找我 懂吗
还有 我这一辈子还是不会原谅你的
You'll always be a part of me, my man（你永远会是我的一部分，我的男人）
我们来生见，till death do us apart baby boy（至死才分离，宝贝）
至我最亲爱的你， 8月24号 是你的生日 1月4号 是我们一个特别的日子 1月24号 你一句话也没交代 就离开了我 只留下你冷清清 硬邦邦的手 为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号 为什么 你毫不留情的丢下我一个 为什么 你舍得离开这世界 为什么 你要这样对我 这一生没有福气当你的妻子 我们来生一定要当夫妻 我爱你 我真的很爱很爱你 谢谢你这几年来的照顾 永远都着爱你 请你一路走好 多多发梦来找我 懂吗 还有 我这一辈子还是不会原谅你的 You'll always be a part of me, my man. 我们来生见, till death do us apart baby boy. ❤️ #我的世界没了
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