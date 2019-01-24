女友胡佳琪真挚留言悼念冯伟衷

冯伟衷参加军训伤重不治，他的女友电视艺人胡佳琪在消息传开后，于Instagram上发贴文悼念冯伟衷。胡佳琪上载了一张合照，以及她相信是在新西兰医院握住冯伟衷的手的照片。

胡佳琪在Instagram上载了一张她握住冯伟衷手的照片，令人心酸。（取自胡佳琪Instagram）

冯伟衷与胡佳琪从未公开恋情，但随着胡佳琪的贴文，两人的情侣关系也公诸于世。

胡佳琪贴文原文如下：

致我最亲爱的你

8月24号 是你的生日

1月4号 是我们一个特别的日子

1月24号 你一句话也没交代 就离开了我

只留下你冷清清 硬邦邦的手

为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号

为什么 你毫不留情地丢下我一个

为什么 你舍得离开这世界

为什么 你要这样对我

这一生没有福气当你的妻子

我们来生一定要当夫妻

我爱你 我真的很爱很爱你

谢谢你这几年来的照顾

永远都着爱你 请你一路走好

多多发梦来找我 懂吗

还有 我这一辈子还是不会原谅你的

You'll always be a part of me, my man（你永远会是我的一部分，我的男人）

我们来生见，till death do us apart baby boy（至死才分离，宝贝）