傅海燕：社企小贩中心争议不影响申遗

（早报讯） 以社会企业模式管理小贩中心，去年底掀起热议，引发这是否对本地小贩文化申遗构成挑战的关注。 社区、文化及青年部长傅海燕认为，此争议有正面的意义，凸显小贩文化与国人生活息息相关，不会影响小贩文化申遗。

李显龙总理去年8月在国庆群众大会宣布为小贩文化申遗。不久后，社会企业模式管理小贩中心引起种种不愉快，开始浮出台面。有小贩申诉合约条件太严苛，以及营业成本因各种额外费用而提高等。国家环境局去年底频密与小贩沟通，就合约内容进行评估，社企小贩中心管理业者同意作出一系列调整和改善措施。

傅海燕日前接受媒体访问，回顾文社青部去年的工作重点和成效时，对上述事件做出回应时说，国人热烈参与讨论，反映小贩文化与新加坡人日常生活息息相关，我国所要呈现给世界的，并非“最完美“的小贩文化，而是一个可引起新加坡人广泛共鸣、有生命力，并不断在演变的文化现象。

从去年8月中至今，已有超过23万名公众通过网络、新加坡小贩文化巡回展，及公共场所举办的路演活动，表示对小贩文化申遗的支持。申遗文件今年3月之前提呈给联合国教科文组织，结果预计2020年底宣布。

另一方面，本地观看免费艺术及文化活动的观众人数再新高，前年达1100万人次。

《新加坡文化统计报告2018》将在本月底出炉，总结2017年本地文化艺术领域各方面的数据。文社青部日前预先向媒体公布几个重点数据。其中，前年本地举办超过9500场艺术活动，以及国家级博物馆与文化遗产馆总访客人次达540万，也创下新高。