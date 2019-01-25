跨岛线近自然保护区路线尚在研究中

全长约50公里的跨岛线将分三个阶段兴建，它将衔接多个重点发展的地区如裕廊湖区、榜鹅数码区以及樟宜一带。

这条新地铁线全线落成初期，估计每天乘客量超过60万人次，长期有望增加到超过100万人次。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早到地铁汤申—东海岸线的光明山站（Bright Hill）工地视察时，宣布跨岛线（Cross Island Line）第一阶段的路线图已经敲定。

陆路交通管理局发文告宣布，第一阶段29公里长的路线，将建有12个地铁站，它们是光明山站、德义、宏茂桥、达维士笃（Tavistock）、实龙岗北、后港、德福、淡滨尼北、巴西立、巴西立东、罗央，以及航空园站（Aviation Park）。

建造工程预计明年开始，预计到2029年竣工。

至于从光明山站往西延伸的路线，是否会从地底下直接穿过中央集水地带自然保护区，或是绕道沿着自然保护区边缘而建，陆交局表示有关工程研究还在进行中，目前还无法确定跨岛线其他阶段的路线。

配合建造工程，政府将征用八个地段的部分土地，受影响地段主要是绿坪、分界墙、地下空间等，并不会影响现有建筑或商业运作。

新加坡土地管理局将会根据市价赔偿受影响的业主。