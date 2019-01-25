农历除夕 SMRT延长服务时间

配合农历新年除夕（2月4日）的交通需求，SMRT地铁与部分巴士服务时间将延长。地铁南北线、东西线、环线及武吉班让轻轨列车元旦前夕的延长服务时间如下：
|地铁线
|出发站
|终点站
|末班车时间
|南北线
|政府大厦站
|裕廊东站
|凌晨2时09分*
|滨海南码头站
|凌晨1时52分*
|东西线
|政府大厦站
|巴西立站
|凌晨2时13分*
|大士连站
|凌晨2时零分*
|环线
|多美歌站
|多美歌站
|凌晨1时28分*
|港湾站
|港湾站
|凌晨1时15分*
|武吉班让轻轨列车
|蔡厝港站
|武吉班让站（A线服务）
|晚上11时30分
*服务延长至大年初一（2月5日）
SMRT也将延长一些巴士路线的营运时间，这些巴士服务包括：
|转换站
|巴士服务
|末班车时间*
|蔡厝港
|300，301，302，307，983A
|凌晨3时15分
|兀兰
|901，911，912，913
|凌晨3时零分
|三巴旺
|859A，883A
|凌晨3时零分
|武吉班让
|920，922，973A
|凌晨2时零45分
*服务延长至大年初一（2月5日）
此外，部分快捷巴士、市区直透巴士和其他巴士路线的出车及运作时间也将更改。这些巴士服务包括951E、963E、971E、982E、653、656、657、BPS1、981以及964号巴士路线。
欲知更多详情，可上SMRT网站或拨电1800-336-8900（每早7时30分至晚上8时）。
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