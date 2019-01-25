农历除夕 SMRT延长服务时间

配合农历新年除夕（2月4日）的交通需求，SMRT地铁与部分巴士服务时间将延长。地铁南北线、东西线、环线及武吉班让轻轨列车元旦前夕的延长服务时间如下：

地铁线 出发站 终点站 末班车时间
南北线 政府大厦站 裕廊东站 凌晨2时09分*
滨海南码头站 凌晨1时52分*
东西线 政府大厦站 巴西立站 凌晨2时13分*
大士连站 凌晨2时零分*
环线 多美歌站 多美歌站 凌晨1时28分*
港湾站 港湾站 凌晨1时15分*
武吉班让轻轨列车 蔡厝港站 武吉班让站（A线服务） 晚上11时30分

*服务延长至大年初一（2月5日）

SMRT也将延长一些巴士路线的营运时间，这些巴士服务包括：

转换站 巴士服务 末班车时间*
蔡厝港 300，301，302，307，983A 凌晨3时15分
兀兰 901，911，912，913 凌晨3时零分
三巴旺 859A，883A 凌晨3时零分
武吉班让 920，922，973A 凌晨2时零45分

*服务延长至大年初一（2月5日）

此外，部分快捷巴士、市区直透巴士和其他巴士路线的出车及运作时间也将更改。这些巴士服务包括951E、963E、971E、982E、653、656、657、BPS1、981以及964号巴士路线。

欲知更多详情，可上SMRT网站或拨电1800-336-8900（每早7时30分至晚上8时）。

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