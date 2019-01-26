全国保家安民计划将扩大 包括走入私宅区

旨在提高民众反恐防恐意识的“全国保家安民计划”推行以来步入第三年，内政团队将进一步扩大该计划，包括到商场办路演活动，以及在私人住宅区也举行“安全与保安日”等。

内政部今早首次举办“全国保家安民计划社群大会”（SGSecure Community Conference），聚集参与计划的不同代表，相互分享推广反恐意识的经验，也促进彼此间的交流与合作。

内政部长兼律政部长尚穆根，以及内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲都出席了这场活动。

孙雪玲致辞时透露了内政团队准备如何进一步扩大全国保家安民计划，包括从今年下半年起，也在商场等人口密集中心办大规模的路演活动，把宣导触角伸向组屋区之外。

此外，内政团队也计划在下来两年到100个公寓举行“安全与保安日”，让私宅居民也掌握紧急应对技能。

内政团队也希望组织由民众组成的应急人员网络，以在发生严重紧急事故时参与应急工作。对此感兴趣的公众可通过myResponder和SGSecure手机应用注册。

另外，内政团队也会在五个社区试行“社区应急圆桌会议”（Community Response Rountable），聚集区内学校、商家、基层，以及宗教组织等不同领域的代表，一同讨论如何加强区内的应急措施。