李总理：芽笼士乃大厦欢迎所有国人

芽笼士乃大厦不只是马来社群文化和怀旧情绪的象征，也是一个反映了社群多元兴趣和持续发展，充满活力的中心，它不论种族宗教，欢迎所有国人。

李显龙总理今天傍晚为芽笼士乃大厦正式开幕时，指出芽笼士乃已经成为展现我国多民族多宗教社会的社区，不再只是马来人的聚居地。

“正如牛车水对华人，小印度对印度一样，芽笼士乃保留了独特的文化和认同，是马来社群心中占有特别的位置。但是其他种族已经迁入，这里也有寺庙和基督教堂。”

李总理说，当局在征集芽笼士乃大厦的租户时进行了细致的考虑，除了让三大马来回教机构在这里设立联合办公室，也将另外八个机构齐聚一个屋檐下，为马来社群服务。

“我们也决定让芽笼士乃民众俱乐部和东南社区发展理事会也迁入这个建筑，让大厦的客户更多元化，客流量也更大。民众俱乐部和社理会举办的活动，如百盛艺术节和技能创前程节，能吸引所有国人。我期待他们和大厦内的马来回教机构紧密合作。”

李总理透露，国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士及他的团队会继续以芽笼士乃大厦为中心，发展这个社区，使之成为展现以及发展马来文化的胜地。

李总理说：“我有信心，这个地区会成为展现多元文化新加坡不同社群团结共处的闪亮例子。”