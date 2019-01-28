新捷运地铁巴士 除夕延长服务时间

新捷运（SBS）将在2月4日年除夕延长地铁东北线和市区线、榜鹅和盛港轻轨线和25个巴士路线的服务时间。另外，由于牛车水当天将举行农历新年倒数活动，部分道路将关闭，14个新捷运巴士服务受到影响必须改道。

新捷运星期一（1月28日）发文告说，东北线和市区线服务时间将在除夕夜延长两个小时。东北线从港湾站前往榜鹅站的最后一趟列车将在正月初一（2月5日）凌晨1时55分发车，榜鹅站前往港湾站的末班车则是凌晨1时33分发车。盛港和榜鹅轻轨列车也一直运行至最后一趟东北线列车分别抵达盛港站和榜鹅站为止。

市区线方面，武吉班让前往博览站的末班车于正月初一（2月5日）凌晨1时32分发车，反方向最后一趟列车则是凌晨1时30分从博览站出发。

25巴士路线延长服务时间

新捷运也指出，配合节日多个巴士路线也会延长服务。这些巴士服务是：51A、60A、63M、181、222、225G、228、229、232、238、240、241、243G、261、269、291、292、293、315、325、410W、804和812。牛车水直达巴士服务CT8和CT18也会延长运行时间。

受牛车水倒数活动影响，14条巴士路线在除夕下午5时到正月初一凌晨3时之间改道行驶。这些巴士路线是33、54、63、80、124、145、147、147e、166、197、851、851e、CT8和CT18号服务。