1万4200名爱之病病患个人资料遭泄露

于2013年1月之前在本地确诊的1万4200名爱之病病患，姓名、身份证号码、电话号码、住址和相关医疗资料等遭泄露。与他们有联系的另外2400人的一些资料也遭泄露，共有1万6600人受影响。

警方于上周二（1月22日）通知卫生部这些机密资料可能被一名未经授权的人放上网。卫生部隔天报警后，于24日核实遭泄资料与卫生部资料吻合，并在24日和25日与相关单位合作，屏蔽相关资料，人们上网时就无法查找到这些资料。卫生部于星期一下午召开记者会公布详情。

泄露资料的相信是美国男性公民米霍易（Mikhy K Farrera Brochez）。他于2008年1月至2016年6月在本地居住，而他的男友是于2012年2月至2014年1月在卫生部国家公共卫生单位工作的吕德祥（Ler Teck Siang）医生。（人名译音）

两人之前已被控。吕德祥被指在2008年3月20日和2013年11月29日，协助米霍易欺骗人力部，让米霍易用他的血液检验爱之病，欺骗人力部批准米霍易的就业准证申请。米霍易服刑后于去年4月遣送回国。

吕德祥被控抵触刑事法典和官方机密法令。他前年9月被控时，涉嫌触犯官方机密法令的控状暂时搁下。他被判刑24月监禁后提出上诉，上诉案定今年3月审理。

受影响的1万4200名病患当中，有5400人是新加坡公民和永久居民，他们于2013年1月或更早之前确诊，其中1900人已过世。其余8800名外国人则是在2011年12月或更早之前确诊的。

卫生部强调已采取行动避免人们可查找到这些资料，也会和相关单位继续合作，对互联网进行扫描，确定资料没有进一步泄露。

卫生部也从前天（26日）起开始联络资料遭泄露的病患，并提供他们援助，包括辅导。

警方受询时证实在1月23日接到卫生部报案，警方正在寻求外国执法机构的协助。由于调查在进行中，警方无法加以置评。