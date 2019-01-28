政府推出两项新早期介入计划及调高津贴收入顶限

政府将拨款约6000万元，推出两项新早期介入计划，并调高申请津贴的家庭人均月入顶限，预计能为至少4500名有发展需求的孩童和家庭提供更具针对性和负担得起的早期介入服务。

从今年7月起，社会及家庭发展部会分阶段在13个早期介入计划中心推出两项新强化计划——“两岁以下婴幼儿早期介入计划”（EIPIC Under-2s）和升级版启发补助计划（Development Support Plus，简称DS-Plus）。其余八个中心会在2021年逐步采纳这两项计划。

目前，7岁以下有发展需求的孩童一致在“婴幼儿早期介入计划”（EIPIC）下接受治疗及学习辅助。首个新计划将针对两岁以下的特需孩童，为他们提供更针对性的辅助，并要求父母或看护者须一同参与课程，学习有助孩童发展的相关技能和活动，以便继续在家中为孩童给予治疗。

根据不同孩童的情况，治疗师每个月也会到访孩童的家中，教导父母在孩童熟悉的环境中进行学习辅助。这些孩童到了两岁后，将继续参与EIPIC计划直到6岁。

社会及家庭发展部也将采纳一套“早期廖宇计划标准坚定框架”，来评估孩童在EIPIC计划下的发展，其中被评估为进步良好的孩童将能转至“升级版启发补助计划”。

这项新计划下的孩童能在幼儿园接受辅助，早期介入专家每个星期会到幼儿园多达两次，与幼教教师一同教育特需孩童，协助他们与其他孩童交流。

另外，从今年4月1日起，政府也将把申请津贴的家庭人均月入顶限，从3000元调高至4600元，让更多家庭受惠。这项调整将让不同早期介入计划的费用，平均减少约30％至70％。

扣除每月500元的基本津贴以及经过调整的额外津贴后，参与早期介入计划的新加坡孩童须支付的费用可介于每月5元至430元。

社会及家庭发展部将在本财年拨出约6000万元款项在这项两项新计划和调整津贴上，这比2018财年的4500万元高出30％。