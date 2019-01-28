开埠200周年纪念活动启动

莱佛士在两个世纪前登陆新加坡，并不及哥伦布发现新大陆的意义，但这一年标志着我国迈向成为现代化、对外开放及多元文化社会的起点。

李显龙总理星期一（1月28日）晚上在亚洲文明博物馆为开埠200周年纪念活动主持揭幕仪式。他致辞时强调，莱佛士在1819年登陆前，新加坡已历经数百年历史。例如，14世纪的新加坡河口一带已是繁荣海港。

然而，只有当莱佛士说服柔佛苏丹允许英国东印度公司在新加坡设立贸易据点，“这个岛屿才被定位在通向我们至今所成就的轨道上”，是历史上关键的转捩点，也是开埠200周年值得纪念的原因。

李总理说，整个纪念活动不纯粹是在纪念莱佛士、威廉·法夸尔（William Farquhar）等殖民时代人物，而是要追溯和反思我国于1965年独立前，一段更久远的历史，以及感念先辈们的付出。

“我们承认和领会造就今天新加坡的更广泛背景。这是我们的旅程，不管是新加坡，还是新加坡人。”

李总理补充说，当我们在思考这个国家是如何成型时，也应想想如何继续共同前进，因为国家建设是永远不会停歇的。

他说：“每一代人都有责任继续为我们的孩子和未来继续建设。因此，在未来50或100年内，尚未出生的国人将会拥有更丰富、更伟大的新加坡故事，而这是由我们一起协助撰写的。”