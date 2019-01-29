纠正措施达标 文华酒店厨房获准复业

文华酒店去年发生集体食物中毒事件后被勒令停运55天。国家环境局经评估，认为酒店采取的纠正措施达标，解除暂停令批准宴会厅厨房恢复运作。

位于乌节路的文华酒店（Mandarin Orchard Hotel）去年12月在短短三天内，发生333人相继出现肠胃炎的食物中毒症状，其中14人必须住院接受治疗。环境局随后到酒店宴会厅展开稽查工作，厨房的执照也在去年12月5日被吊销。

调查发现，工作人员没有妥当清理宴会厅内的呕吐物，服务员即使生病也继续工作。调查人员也在宴会厅的墙壁、地毯、桌椅和餐具上发现诺如病毒（norovirus）。诺如病毒是本地导致肠胃炎最常见的导因，这种病毒可以通过人体或处理不当的食物传播，造成严重的呕吐和腹泻症状。食物中毒事件后，26名食客、三名厨房工作人员和51名服务员的粪便样本都被检测出含有诺如病毒。

环境局指出，酒店停运期间在当局指示下清除所有食品、展开消毒工作，并提交一套保障食品卫生的作业程序。负责监督食物卫生的员工也已重新接受培训。当局说：“我们正在研究调查报告，并将针对疏漏向持照业者采取必要的行动。解除暂停令后，环境局也会紧密监督文华酒店的情况，确保业者遵守他们提呈的卫生作业程序。