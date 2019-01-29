傅海燕：新英盼深化双边关系加强合作

新加坡与英国拥有共同的历史渊源，两国因此都渴望最大限度地深化双边关系，在为两国人民创造价值的领域上，寻求更密切的合作。

文化、社区及青年部长傅海燕今天出席新书《新英200年》的推介仪式时，指出这点。

这本由巡回大使许通美教授和英国驻新加坡最高专员魏特曼（Scott Wightman）合编的新书，收录了36篇有关新英关系的文章。

傅海燕说，新书记录了英国人登陆我国前后的重要历史发展，从新加坡和英国的角度，提供各领域专家的见解。

她指出，书中呈现出一幅清晰的画面，即新英之间拥有深刻的共同文化，若非如此，今时今日的新加坡会是个非常不同的地方。

新加坡驻英国最高专员符祺霞和他的对等官员魏特曼也在《新英200年》一书中重申，新英两国渴望最大限度地深化彼此间的历史联系和友好关系。傅海燕认同这一点。

本月稍早时候，新英两国也确立了“展望未来的伙伴关系”（Singapore-United Kingdom Partnership for the Future），承诺在可为人民创造价值的领域合作，包括数码经济，可持续商务与创新、国防与安全，以及教育，文化与青年。