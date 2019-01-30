触犯竞争法 四酒店被罚152万元

四家位于我国东部的酒店业主和管理者，因为互换敏感商业资料而触犯竞争法令第34节的反竞争协议，被新加坡竞争与消费者委员会处以总额152万2354元的罚款。

这四家酒店分别是樟宜坊辉盛凯贝丽酒店（Capri by Fraser Changi City）、远东机构旗下的悦乐樟宜酒店（Village Hotel Changi）和悦乐加东酒店（Village Hotel Katong），以及樟宜机场皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）。

罚款额最高的樟宜坊辉盛凯贝丽酒店2013年三月之前的业主腾飞—辉盛私人有限公司、之后的业主辉盛国际信托，以及管理者辉盛国际，总共被罚约101万元。

另外三家酒店的业主和管理者则因为主动向当局求情，并提供资料协助调查，而被处以较低额的罚款，罚款额均未超过30万元。

根据竞消委提供的资料，在当局启动调查之前主动提供操纵市场行为资讯的首个企业，将有可能完全免除罚款，而随后求情和提供资料的企业，有可能免除一半的罚款。

竞消委去年8月2日曾向上述酒店发出违规裁定提案，要求它们在六个星期内就提案陈情。