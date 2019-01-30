维文：我国利益受到挑战时 需采整体政府策略应对

每当重要的国家利益受到挑战时，新加坡必须能够做出强而有力的回应。要做到这一点，我国需要足智多谋、经验丰富和敬业的官员，以及采用“整体政府”的策略。

外交部长维文医生今天下午在新书“Pedra Branca: Story of the Unheard Cases”的推介仪式上，指出这点。

此书围绕马来西亚在2017年向海牙国际法院申请重新复核和诠释2008年白礁主权案的裁决，以及我国法律团队为这两起案件所做的准备。

维文医生说，尽管马国在开庭前的两周撤销了申请，但我国团队的出色表现，让新加坡得以对案件的曲折发展做出迅速反应，捍卫其主权和国家利益。

新马之间近日出现新的领海和航空纠纷。维文医生今午也重申，我国将继续与马国进行双边讨论。“这符合我国一贯的立场，即认为谈判是解决双边纠纷的最好方式，可让双方达至长期可接受的结果。”

但他也指出，如果纠纷无法通过谈判解决，我国准备按照双方同意的条件，寻求适当的第三方争端解决程序。

“我仍相信我们能按照国际法，冷静和具建设性地解决不时出现的双边课题。无论新加坡面对任何新挑战，我们将始终采取果断、有效和集体的对策，捍卫我们的国家利益。”