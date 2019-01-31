额外利率帮助公积金会员拉长支付期

（早报讯）针对有公积金会员不满得等28年才能把退休存款取回，公积金局澄清，会员还是用20年拿回“本金”，多出来的8年是因为有政府支付的额外利息。

近日，一封退休存款计划（Retirement Sum Scheme，简称RSS）会员的领取入息通知信在网上疯传，这封信的主人今年将满65岁。他不满得用28年才能拿完每月482元的入息。

他希望将入息的支付年限缩短到20年，以获得较高的每月入息，但申请遭到拒绝，他也认为得等到93岁才能取回所有的退休存款“不符合逻辑”，因为国人的平均寿命并没有那么高。

公积金局今天（1月31日）下午在面簿回应说，国人越来越长寿，用更长的时间获得退休入息是为了让他们老有所养。

“会员本身的退休存款可以提供20年的入息，这点没有变。多出来的那些年是因为政府给予首3万元存款2％的额外利率，接下来的3万元存款还有1％的额外利率。以这名会员的情况来说，这些额外的入息能再用八年支付。”

据了解，属于公积金终身入息计划（CPF LIFE）“前身”的退休存款计划，之前并没有领取入息的最长时限，两年多前检讨后，会员会在95岁之前拿回所有存款加利息。