招生结果出炉 初院门槛普遍提高

初级学院联合招生计划结果出炉，多数初院门槛提高，录取新生的成绩截分点普遍降低一分。门槛最高的热门学府莱佛士书院和华侨中学截分点则保持不变。

联合招生计划结果今早（1月31日）公布。去年，由于实龙岗初院、淡滨尼初院、裕廊初院和星烁初院分别与安德逊初院、美廉初院、先驱初院及义顺初院合并而不再招收高一新生，其他初级学院增加学额录取更多学生，使16所初院截分点（cut-off point）有所提高。今年，多所初院的截分点门槛则重新收紧。

学生以O水准成绩报读初级学院，第一语文和最好五科（L1R5）总积分越低说明成绩越好，初院录取截分点降低也代表门槛提高了。南洋初级学院今年的理科和文科截分点分别为6分和7分，相较去年皆降低1分。其他门槛提高的初院还包括国家初院、英华初院、诺雅初院、淡马锡初院和安德逊实龙岗初院等。

维多利亚、淡滨尼美廉和义顺星烁三所初级学院的截分点保持不变。莱佛士书院和华侨中学的理科和文科截分点同样分别是5分和6分，相较于去年，文科反而增加1分，它们仍是入学门槛最高的两所学府。

此外，今年首次加入联合招生计划的德明政府和立化两所中学截分点则完全相同，理科和文科分数分别为9分及10分。