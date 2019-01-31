武装部队成立专属部门确保所有安全标准到位

新加坡武装部队将成立专门部门，协助三军总长督促军队所有单位与部门领导层贯彻执行种种安全措施，确保所有安全措施与条件到位。

三军总长王赐吉中将今午召开武装部队指挥官全体会议，促请各单位与部门司令将军人与军训安全视为最优先关切的事项，并宣布成立“总监察长署”（Inspector-General’s Office）的消息。

武装部队总监察长署有绝对的权限审阅并检视军队所有阶层人员及安全措施，并强制各方执行有关安全政策及守则。

王赐吉中将说：“安全是所有指挥官的责任，指挥官们必须为士兵在军训时的安全负责。要达到这个目标，指挥官必须亲自关心所有安全事项，确保所有作战与训练安全标准到位。”

另一方面，陆军总长吴仕豪少将透露，陆军部队将扩大旗下安全督查队数目，并部署更多全职人员担任安全督察员，审查各单位与部门的整体安全事项。

本地艺人冯伟衷本月19日（本地时间）在新西兰军训，为155毫米榴弹炮车（Singapore Self-Propelled Howitzer，简称SSPH）进行维修时，因炮管降下，在狭小的空间里被往上翘的炮管尾端挤压胸腹，送院急救四天后伤重不治。

军队在上述事故发生后立即暂停所有军事训练，也全面减低军训密集度，把更多精力放在军训安全上。

吴仕豪少将今午宣布，陆军部队将从2月7日起逐步恢复训练，所有单位到时将可恢复体能测试及小型枪械实弹射击等训练。

其余训练将持续到武装部队满意并确认所有安全措施和条件到位，才逐渐恢复。